СМИ: в «Барселоне» нет единого мнения относительно необходимости покупки Озила

В руководстве «Барселоны» существуют разногласия относительно целесообразности приобретения полузащитника «Арсенала» Месута Озила, сообщает Sport.es.

Часть руководителей каталонского клуба считает, что это более выгодная сделка по сравнению с покупкой Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля», за которого придётся заплатить около € 150 млн, тогда как трансфер Озила обойдётся примерно в € 20 млн. Другие сравнивают 29-летнего немецкого хавбека с турецким полузащитником Ардой Тураном, чей переход из «Атлетико» в «Барселону» не оправдал себя. Кроме того, Озил требует высокую зарплату (€ 370 тыс. в неделю) и весьма подвержен травмам, что также настораживает боссов «Барсы».

Контракт немецкого футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2018 года, а договориться о его продлении стороны не могут.