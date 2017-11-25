Анчелотти не интересна работа главного тренера сборной Саудовской Аравии

Итальянский специалист Карло Анчелотти не намерен становиться главным тренером сборной Саудовской Аравии на время чемпионата мира 2018 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium. Несмотря на солидный контракт, который наверняка был бы предложен экс-наставнику «ПСЖ», «Челси», «Баварии» и «Реала», специалиста не интересует эта работа.

Ранее с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии был уволен аргентинец Эдгардо Бауса, который проработал с национальной командой всего два месяца, сменив в середине сентября Берта ван Марвейка.