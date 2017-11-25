Черчесов: если бы пригласил Идову в сборную России, вы бы спросили: «Зачем?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в гостях у «Чемпионата» и прокомментировал вызов защитника «Амкара» с российским паспортом Брайна Идову в сборную Нигерии. 25-летний футболист дебютировал за африканскую команду в товарищеском матче со сборной Аргентины (4:2) и забил гол в первой же игре.

У Черчесова спросили: «Идову дебютировал за сборную Нигерии и забил Аргентине. Поскольку это был товарищеский матч, ещё есть возможность его заявить в сборную России? В отличие от Марио Фернандеса он свободно говорит по-русски».

«Знаю, что у Идову хороший русский. Я работал с ним в «Амкаре». Тут совершенно простая ситуация: если бы я его пригласил в сборную России, вы бы первыми спросили: «А зачем он нужен?» Так что я хотел бы говорить только о тех, кто уже в сборной», — сказал Черчесов.

Идову родился, вырос и делал первые шаги в футболе в Санкт-Петербурге. Отец игрока – нигериец, а мать наполовину русская, наполовину нигерийка. С 2010 года защитник выступает за «Амкар», куда он перешёл из «Зенита».

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»