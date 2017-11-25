Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает 101 Great Goals со ссылкой на газету The Times.

По информации издания, английский клуб не против продать 28-летнего армянского футболиста, чтобы компенсировать часть суммы, которая была потрачена на трансфер игрока в 2016 году. Если позиция руководства манкунианцев по поводу возможной продажи Мхитаряна не изменится, то «Боруссия» станет одним из клубов, который будет не прочь заполучить хавбека и может сделать для этого соответствующее предложение.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью открыто раскритиковал уровень выступлений Мхитаряна в последних матчах нынешнего сезона.

Мхитарян выступал за «Боруссию» с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «МЮ» за £ 26,3 млн (около € 30 млн). В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах за клуб в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, забив два гола и отдав пять результативных передач.