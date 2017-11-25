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Черчесов: сомневаемся в необходимости в сборной России большого нападающего

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в гостях у «Чемпионата» и ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего, Дзюбы, сейчас неактуально? Недавно он гол забил.
– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.

— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?
— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 2 гола в 23 матчах в составе «Зенита».

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»

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