Черчесов: сомневаемся в необходимости в сборной России большого нападающего

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал в гостях у «Чемпионата» и ответил на вопрос о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.



– При наличии двух качественных центрфорвардов приглашение третьего, Дзюбы, сейчас неактуально? Недавно он гол забил.

– На сегодняшний день мы сомневаемся в необходимости большого нападающего. Тут вне зависимости от фамилий.



— Это как-то зависит от того, кто нам попадётся в группе на ЧМ?

— Никак. Это зависит от того, как мы строим игру.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 2 гола в 23 матчах в составе «Зенита».

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»