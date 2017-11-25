Месси — о диете: самое трудное для меня — отказаться от шоколада

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, говоря о своей диете, признался, что самой большой проблемой для него является шоколад, от которого аргентинцу трудно отказаться.

«Шоколад — это проблема для меня, даже сейчас. Я иногда грешу шоколадом», — цитирует Месси Marca.

Накануне Лионель Месси в четвёртый раз завоевал «Золотую бутсу», сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду. В сезоне-2016/17 Ла Лиги Лионель Месси провёл 34 матча и забил 37 голов. Ранее Лионель Месси становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в 2010, 2012 и 2013 годах.