Черчесов: наверное, сборная Испании нежелательный соперник, чего греха таить

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывав в гостях у «Чемпионата», ответил на вопрос, с какой из сборных ему меньше всего хотелось бы встречаться на групповом этапе ЧМ-2018.

«Есть команды, которые исторически доказывают свою состоятельность. В том числе и сборная Испании, которая попала во вторую корзину. Наверное, это нежелательный соперник, чего греха таить.



Есть команды, которые кажутся слабее, но разве это гарантия выхода из группы? Я как сейчас помню радость от жеребьёвки ЧМ-2014 – нам попались Бельгия, Алжир и Корея. Все были безумно довольны! И что получилось в итоге?

Или вспомните ЧМ-2002 – жребий выбрал нам Японию, Бельгию и Тунис. И, тем не менее, мы не вышли из группы. В реальности всё не так просто. Многое решает tagesform… Как это по-русски? Игровая форма в день матча», — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»