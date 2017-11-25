Моуринью планирует продолжить задействовать Ибрагимовича в матчах на 15-20 минут

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что нападающий команды Златан Ибрагимович пока не готов выходить в стартовом составе команды, несмотря на то, что он полностью оправился от травмы. Шведский форвард в ноябре дважды появлялся на поле, выходя на замену.

«Ибрагимович не готов выходить в стартовом составе команды. Процесс его возвращения в основу должен двигаться шаг за шагом, минута за минутой, матч за матчем. Златан не является тем футболистом, которого нужно выпускать на поле только в случаях, когда команда ведёт в счёте или проигрывает. Его можно выпускать на замену в любой момент. Ибрагимович всегда способен усилить игру, так что сейчас он обычно появляется на заключительные 15-20 минут. Так будет до тех пор, пока он не будет чувствовать себя физически полностью готовым.

Ибрагимович является для нас дополнительным вариантом в атаке. Лукаку не сможет сыграть в основе в каждом матче сезона с первой до последней минуты, поэтому нам необходим второй форвард. Когда я говорю второй форвард, имею в виду, что это ещё один вариант в нападении», — цитирует Моуринью Daily Mail.