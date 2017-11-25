Месси: итальянский футбол уже не тот, и это связано не только с невыходом на ЧМ

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, каким он видит чемпионат мира 2018 года в России без Италии.

«Итальянский футбол в последние несколько лет уже не тот, и я думаю, что это связано не только с невыходом сборной Италии на чемпионат мира. Например, такие крупные клубы, как «Милан» и «Интер», уже не те, что были 10 лет назад. Они больше не играют в Лиге чемпионов, и это касается всего итальянского футбола. Такие команды должны играть в еврокубках и конкурировать там.

Никто не ожидал, что Италия и Нидерланды, которые играли на чемпионатах мира на протяжении десятилетий, не сыграют в России. Но в футболе сегодня даже маленький клуб или хорошо организованная команда может усложнить вам жизнь.

Аргентина какое-то время также рисковала не попасть на ЧМ. В ходе квалификации у нас сменилось несколько тренеров. Нелегко адаптироваться к каждому из них. У каждого своя философия и идеи. Последним тренером стал Сампаоли, под руководством которого мы провели только четыре матча в квалификации и несколько товарищеских встреч. Нам нужно развиваться дальше, потому что в футболе много конкурентоспособных команд и побеждать всё труднее», — сказал Месси в интервью Gazzetta dello Sport.