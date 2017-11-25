Черчесов: в сборной России нет штрафов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, побывав в гостях у «Чемпионата», рассказал, что в российской национальной команде нет штрафов.

«Есть ли в сборной России штрафы? Нет. Это коллектив. Конечно, в нём случается всякое. Но опозданий у нас практически не было. Ситуации бывают разные, в том числе и чисто бытовые. Штрафы нужны, если нарушения стали системой. В одной команде, где я работал, футболист мог опоздать на 20 минут на тренировку, а потом выйти на поле и тренироваться. И без всяких «извините». Два круга и в строй! При этом все игроки знали, что завтра этот человек занесёт деньги в кассу. Это плохо, но что делать, если авария случилась?



Тут ещё надо понимать, что есть штрафы клубные и командные. Если ты опоздал на сбор на пару дней, то тебя штрафует клуб. Это контрактные обязательства. А опоздание на тренировку – это наши решения внутри команды.

Если футболист каждый раз из экипировки что-то забывает на поле, то это тенденция, и нужно приводить человека в чувство. А если один раз за год что-то забыл, то я сам заберу и отдам в стирку по пути.

Если у футболиста в раздевалке прямо перед матчем зазвонил телефон один раз и случайно – ничего страшного, хотя это нас не удовлетворяет. Вот если на следующей игре у всех будет звонить, то это превратится в систему. Такого быть не должно. А из-за одного раза мы не станем применять дисциплинарные взыскания», — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов в гостях у «Чемпионата»