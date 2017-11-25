Адамов сломал лицевую кость во время тренировки юношеской команды «Ростова»

По информации «Чемпионата», тренер «Ростова» Роман Адамов получил перелом лицевой кости во время тренировки юношеской команды клуба.

35-летний специалист принимал участием в тренировочном занятии команды, составленной из игроков 2003 года рождения. В одном из эпизодов Адамов головой пошёл в стык с молодым футболистом, который сыграл ногой, и получил повреждение.

В начале ноября стало известно, что Адамов пополнил тренерский штаб «Ростова». В июле нынешнего года он был назначен руководителем детско-юношеских команд в структуре ростовского клуба, а затем приступит к тренерской деятельности. Специалист обладает лицензией категории «А», что позволяет ему работать тренером в клубах РФПЛ.

Роман Адамов выступал на позиции нападающего за «Ростов» с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012 год. В качестве игрока он провёл в составе «Ростова» 111 матчей и забил 27 голов.