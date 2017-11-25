Адамов: несмотря на травму радует, что ребята доигрывают эпизоды, идут до конца

Помощник главного тренера «Ростова» Леонида Кучука Роман Адамов рассказал о своей травме, которую получил в ходе тренировки команды 2003-го года рождения. В одном из упражнений Роман Адамов решил поучаствовать лично, чтобы показать подрастающему поколению, как нужно действовать в важных игровых эпизодах.

В разгар упражнения, после игрового стыка с одним из футболистов бывший капитан «Ростова» получил травму. Врачи диагностировали у Романа Адамова перелом лицевой кости и сделали срочную операцию.

«Это футбол, так бывает. В одном из эпизодов наш воспитанник решил пойти «до конца», а я пытался сыграть головой, и мы столкнулись. Несмотря на мою травму, меня радует, что ребята доигрывают эпизоды, не бояться идти в стыки и понимают, что футбол – это мужская игра. Подрастающее поколение ФК «Ростов» — настоящие мужики, и я уверен, что они принесут эти важные качества через всю свою карьеру. Со мной же все в порядке, я уже работаю», — цитирует Адамова пресс-служба клуба.