Игроку «МС» из-за проблем с сердцем предложили роль скаута в клубе

Руководство «Манчестер Сити» поддержало 22-летнего полузащитника Синана Битики, которому из-за проблем с сердцем пришлось завершить карьеру игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

Битики является уроженцем Косово, но также имеет австрийское гражданство. В Австрии он выступал за «Адмиру Ваккер», а в 2012 году перешёл в академию «Манчестер Сити». В 2015 году Битики на правах аренды играл за «Камбюр», а в сезоне-2016/17 за «Гоу Эхед Иглс», где футболисту и поставили диагноз.

«Меня пригласили в офис клуба, где сообщили, что у меня проблемы с сердцем и нужно вернуться в Англию. Заниматься спортом я уже не смогу.

В «Манчестер Сити» выразили полную поддержку. Они не стали разрывать контракт. Есть лиги, в которых с моим диагнозом нельзя играть, но в Англии я могу сам принять решение. Мог бы я играть, зная, что на бровке стоит парень с дефибриллятором и ждёт, чтобы со мной что-то не случилось?

В итоге меня спросили, чем бы я хотел заняться? Если бы я решил открыть магазин на стадионе, они мне помогут. Тогда я связался со скаутом клуба, который хотел построить свою команду скаутов. Я был рад присоединиться к нему.

Может быть, два из 10 клубов оставят вас в команде. Я должен поблагодарить «МС» за то, что предоставили мне шанс. Мне очень повезло», — рассказал Битики.

У Синана Битики была диагностирована гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание, при котором увеличивается часть сердечной мышцы, что приводит к функциональному ухудшению состояния сердца. Это также главная причина внезапной остановки сердца у молодых спортсменов.