Абидаль поведал о конфликте с Гвардиолой во время выступлений в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о конфликте с главным тренером в каталонском клубе, когда его возглавлял нынешний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«С самого начала у нас с Гвардиолой получились сложные отношения. Однажды он подошёл и сказал мне, чтобы я прекратил говорить с Анри по-французски. Я ответил: «Не надо со мной так говорить, я не ребёнок. Если я не могу говорить с Анри по-французски, тогда почему каталонцы говорят между собой на каталанском?» Ситуация ухудшилась, а напряжение увеличилось. В связи с этим мне пришлось идти к президенту и объяснять ситуацию», — цитирует Абидаля Marca.

Абидаль выступал под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.