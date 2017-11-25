Конте: Азару есть куда расти, моя задача — помочь ему развиваться

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказал мнение об игре полузащитника лондонской команды Эдена Азара.



«Эден — отличный футболист. Он доказал это в прошлогоднем чемпионате. Он играл потрясающе! В этом сезоне у него есть возможность играть в Лиге чемпионов и показать, что он отличный футболист и может играть на одном уровне с лучшими. Он моложе, ему есть куда расти, и моя задача — помочь ему развиваться», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец провёл за «Челси» 15 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.