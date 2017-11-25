Месси рассказал о позитивной стороне ухода Неймара из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси выразил мнение, что уход экс-нападающего команды Неймара в «ПСЖ» прошлым летом оказал положительное влияние на игру каталонцев с точки зрения обороны.

«Уход Неймара вызвал изменение тактического построения команды. «Барселона» потеряла великолепного игрока созидательного плана, но в то же время окрепла с точки зрения обороны. Мы усилили игру в центре поля и стали действовать дисциплинированнее, что сделало нашу оборону сильнее», — цитирует Месси Sport.es со ссылкой на газету Marca.