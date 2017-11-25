«Боруссия» в январе может продать Обамейянга за € 60 млн

Дортмундская «Боруссия» готова в ближайшее январское трансферное окно продать своего нападающего Пьер-Эмерик Обамейянга, сообщает Bild.

По информации издания, к такому шагу немецкий клуб подталкивает поведение 28-летнего футболиста в последние недели. Отмечается, что руководство «Боруссии» готово продать Обамейянга за € 60 млн. При этом дортмундцы в последние недели активно ведут работу по поиску замены габонскому форварду.