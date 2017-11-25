Игнашевич: переломы А. Березуцкого и Миланова напрямую связаны с погодой

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о матче 17-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» (4:2). Встреча в Хабаровске прошла в непростых погодных условиях и «армейцы» по ходу матча лишились из-за травм двух футболистов — защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георги Миланова.

«Я не играл матч в Хабаровске, сидел на лавке. Очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки тёплые, флисовую кофту свою, он привёз специально для меня. Было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жёсткие. Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы…это хорошо, что только двое. Причём хабаровчане тренируются в эту погоду, поэтому им чуть проще в этом смысле. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим, да.

Тому, что наши болельщики разделись, мы не удивлены. Мы это видим регулярно на протяжении многих лет. А вот то, что хабаровчан пришло гораздо меньше, чем обычно, в связи с погодными условиями – большой минус. Там в два-три раза меньше, чем приходят на топовые команды»,- сказал Игнашевич в интервью клубному телевидению.

Интервью с Сергеем Игнашевичем смотрите на канале ЦСКА в YouTube.