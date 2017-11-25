«Барселона» официально объявила о подписании нового контракта с нападающим Лионелем Месси. Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн.

В составе «Барселоны» Месси провёл 602 матча и забил 523 гола. Вместе с каталонцами он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, пять раз Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, завоевал три Суперкубка УЕФА и выиграл три клубных чемпионата мира. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Месси подписал новый контракт с «Барселоной» Фото : www.fcbarcelona.com