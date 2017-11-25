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Лемар из-за травмы не поможет «Монако» в матче с «ПСЖ»

Футбол

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не успел восстановиться от травмы плеча и не сможет помочь своей команде в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ», который состоится завтра, 26 ноября, сообщает L’Equipe.

22-летний футболист ещё не восстановился от повреждения, в связи с чем по-прежнему не работает с общей группой игроков команды. Лемар получил травму в самом начале ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лемар принял участие в 10 матчах, отметившись одним голом и тремя результативным передачами.

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