Лемар из-за травмы не поможет «Монако» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Тома Лемар не успел восстановиться от травмы плеча и не сможет помочь своей команде в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ», который состоится завтра, 26 ноября, сообщает L’Equipe.

22-летний футболист ещё не восстановился от повреждения, в связи с чем по-прежнему не работает с общей группой игроков команды. Лемар получил травму в самом начале ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лемар принял участие в 10 матчах, отметившись одним голом и тремя результативным передачами.