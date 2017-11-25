Игнашевич: самый необычный подарок получил, когда уходил из «Локомотива» в ЦСКА

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что необычный подарок получил, когда уходил из «Локомотива» в 2003 году.

«Самый необычный подарок получал от болельщиков футбольного клуба «Локомотив», когда уходил в 2003 году. Мне девочки подарили альбом. Собирали в Интернете послания для меня, чтобы я не уходил из команды. А я уже твёрдо решил, что ухожу в ЦСКА. Очень трогательный альбом с пожеланиями как детей, так и взрослых.

Было очень тяжело разочаровывать приятных людей, он у меня до сих пор хранится. Сложные были чувства, поэтому, видимо, так задержался в ЦСКА, никак не могу покинуть команду», — рассказал 38-летний Игнашевич в интервью клубному телевидению.