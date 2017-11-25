Каррера: «Зенит» хорош, но «Спартак» не хуже. Мы готовы к игре

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится 27 ноября.

«Команда готова к «Зениту». Они хороши, но мы не хуже. Мы сделаем всё возможное, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Поле покажет, кто был лучше.

Мы знали, как играет «Зенит» и в первом круге. Что касается первого тайма того нашего матча с питерцами (1:5), то мы пропустили два мяча на контратаках. Сейчас мы лучше знакомы с игроками «Зенита» — и это плюс.

Денис Глушаков себя чувствует хорошо. Он не вышел в матче с «Марибором» с первых минут из-за ушиба после игры с «Краснодаром», я предпочёл не рисковать и дать отдохнуть, так как он играет постоянно. Ещенко пока работает индивидуально, завтра будет тренироваться в группе. Надеюсь, что он будет присутствовать на матче, но вряд ли сыграет с первых минут.

У «Спартака» сильнейшая линия атаки? Да, у нас сильные игроки, как и у «Зенита». Я думаю, что они на одном уровне», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

После 17 туров РФПЛ «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, опережая на пять очков занимающий четвёртую строчку «Спартак».