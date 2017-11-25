Глушаков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» хватит 1:0. 3 очка важнее, чем 5 голов

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как команда восприняла ничью с «Марибором» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, а также заявил, что в предстоящей игре 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» его устроит победа с минимальным счётом.

«Всегда печально упускать победу. Упустили этот гол. Разобрали игру, пообщались между собой с ребятами, матч остался в истории, будем двигаться дальше.

Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит", — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, что в матче первого круга «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» со счётом 5:1.