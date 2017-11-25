ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином» без Марио Фернандеса

ЦСКА отправился в Казань на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином», сообщает официальный сайт клуба.

В предстоящей игре «армейцы» не смогут рассчитывать на защитника Марио Фернандеса. Напомним, Фернандес пропустил матч прошлого тура с «СКА-Хабаровск» (4:2) в связи с мышечной травмой, но отыграл все 90 минут в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).

На игру красно-синие отправились в следующем составе: вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин; полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов; нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Матч «Рубин» — ЦСКА состоится на стадионе «Казань Арена» завтра, 26 ноября, начало встречи — в 14:00 мск.

Билеты на матч «Рубин» — ЦСКА можно приобрести на «Чемпионате».