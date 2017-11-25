«Оренбург» выиграл шестой матч подряд и сократил отставание от «Енисея»

В матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Оренбург» в гостях обыграл «Ротор-Волгоград».

На 56-й минуте Силвие Бегич счёт открыл, а на 79-й окончательный результат установил Игорь Удалый.

«Оренбург» одержал шестую кряду победу в ФНЛ и сумел сократить отставание от лидирующего в таблице «Енисея», который сегодня, 25 ноября, сыграл вничью с «Балтикой» (1:1) до двух очков.

В другом матче тура «Волгарь» в Астрахани обыграл «Томь» — 2:0. На 11-й минуте Алексей Сутормин счёт открыл, а на 55-й оформил дубль.