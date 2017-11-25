Прямая видеотрансляция матча «Реал» — «Малага»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 13-го тура испанской Примеры «Реал» — «Малага». Встреча в Мадриде состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Реал» располагается на третьем месте, опережая находящуюся на 18-й строчке «Малагу» на 17 очков.

Трансляция матча «Реал» — «Малага» начнётся в 18:15 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».