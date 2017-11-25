Черевченко: желаю удачи «Енисею» и лично Аленичеву

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко подвёл итоги гостевого матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (1:1).



«Матч был боевой. Обе команды, думаю, болельщикам понравились – любят играть в футбол, комбинировать.

Игра шла так, что могла перевернуться то в одну сторону, то в другую. Используй мы свои моменты в начале игры – матч мог сложиться по одному сценарию, во втором тайме используй моменты «Енисей», всё могло сложиться по-другому. Ребята молодцы, даже при счёте 0:1 не опускали руки, за это их футбол вознаградил забитым голом.

Играть в манеже для нас новинка, но ребята приспособились и к полю, и к манежу. Хочу пожелать удачи «Енисею» и лично Дмитрию Анатольевичу (Аленичеву. — Прим. «Чемпионата»), с которым мы играли, вместе учились, давно знакомы с ним. Удачи!" — приводит слова Черевченко пресс-служба «Енисея».