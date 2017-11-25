ЦСКА сообщил, что Марио Фернандес прилетел с командой в Казань

ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил, что защитник Марио Фернандес вместе с командой прибыл в Казань на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Изначально Фернандес не значился в списке игроков, вылетевших в Казань, опубликованном на официальном сайте ЦСКА. Сейчас футболист сборной России в нём присутствует.

Таким образом, Фернандес сможет помочь красно-синим в предстоящем 26 ноября матче с «Рубином».

Фернандес пропустил матч прошлого тура с «СКА-Хабаровск» (4:2) в связи с мышечной травмой, но отыграл все 90 минут в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).