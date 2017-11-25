Месси: моя мечта — завершить карьеру в «Барсе», и мы движемся в этом направлении

Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал подписание нового контракта с клубом. 30-летний футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21.

«Я очень рад. Мы должны были давно подписать это соглашение. Наконец сегодня мы это сделали.

Рад продолжению сотрудничества с «Барселоной». Как я всегда и говорил, здесь — мой дом. Всегда хотел посвятить клубу всю свою карьеру.

Моей мечтой было завершении карьеры в качестве игрока «Барселоны», и мы движемся в этом направлении», — цитирует Месси Sport.es со ссылкой на Barça TV.