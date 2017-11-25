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Президент «Барселоны»​: продолжаем наслаждаться лучшим игроком в истории

Футбол

Президент «Барселоны»​ Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал продление контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Поздравляю всех членов „Барселоны“. Мы продолжаем наслаждаться лучшим игроком в истории футбола», – написал Бартомеу в своём «твиттере».

«Барселона» сегодня, 25 ноября, официально объявила о подписании нового контракта с Месси. Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн.

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