Президент «Барселоны»​: продолжаем наслаждаться лучшим игроком в истории

Президент «Барселоны»​ Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал продление контракта с нападающим Лионелем Месси.



«Поздравляю всех членов „Барселоны“. Мы продолжаем наслаждаться лучшим игроком в истории футбола», – написал Бартомеу в своём «твиттере».

«Барселона» сегодня, 25 ноября, официально объявила о подписании нового контракта с Месси. Аргентинский футболист продлил контракт с каталонским клубом до конца сезона-2020/21. В новом соглашении 30-летнего Месси с сине-гранатовыми прописана сумма отступных в размере € 700 млн.