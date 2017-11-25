Виллиан: провести 200 матчей за «Челси» — большая честь, время пролетело быстро

Полузащитник «Челси» Виллиан, для которого недавний матч Лиги чемпионов с «Карабахом» (4:0) стал 200-м в лондонском клубе, рассказал, что для него значит эта цифра. Бразилец перешёл в «Челси» в 2013 году из «Анжи».

«Конечно, для меня большая честь провести 200 матчей за «Челси», это большой клуб. Очень этому рад. Время пролетело так быстро. Я тут уже четыре года, и у меня много ярких воспоминаний. Я дважды становился чемпионом АПЛ и один раз выигрывал Кубок лиги, а теперь надеюсь играть больше и выигрывать больше трофеев.

Рад, потому что не только я, а вся команда отлично играла с «Карабахом». Этот матч был очень важным, и мы сделали своё дело, а я забил два мяча», — сказал Виллиан.