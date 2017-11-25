Бартомеу: новый контракт Месси больше соответствует текущей ситуации в футболе

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал решение увеличить отступные в новом контракте нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси до € 700 млн. Изначально сумма отступных составляла € 300 млн, но была существенно увеличена.

«Барселона» объявила о договорённости с Месси по поводу продления контракта ещё в начале июля, но соглашение не было подписано, в связи с чем даже появились слухи о том, что 30-летний аргентинец может уйти из каталонского клуба. Предыдущий контракт Месси истекал летом 2018 года.

«Тот контракт, который мы подписали в июне, соответствовал его величию в качества игрока, но новый больше соответствует текущей ситуации в постоянно меняющемся мире футбола. Сумма отступных была пересмотрена и увеличилась с € 300 млн до 700», — приводит слова Бартомеу официальный сайт «Барселоны».