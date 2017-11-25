«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» благодаря хет-трику Маркова во втором тайме

«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Горан Чаушич вывел гостей вперёд. На исходе часа игры вышедший на замену Евгений Марков сравнял счёт. На 76-й минуте Сергей Ткачёв забил второй гол туляков, однако уже через три минуты Марков сделал дубль, а на 81-й минуте оформил хет-трик и принёс своей команде победу. Марков стал автором первого хет-трика в текущем сезоне РФПЛ.

«Тосно» набрал 20 очков и поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Арсенал» (24) — 8-й.