Парфёнов: если Марков вышел на замену и забил три мяча, значит, всё правильно

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 18-го тура РФПЛ.

«Главным фактором этой победы стали голы. В первом тайме были моменты, которые мы могли реализовывать. Соперник свой момент реализовал. Соперник забил, а мы — нет. Во втором тайме мы забили свои моменты, а соперник забил на один мяч меньше.

Понятно, что «Арсенал» ехал за победой, но в данный момент нам нужнее. Мы хотели, мы терпели. Где-то повезло.

Почему Марков начал не в стартовом составе? Если вышел на замену и забил три мяча, значит, всё правильно», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».