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«Болонья», несмотря на удаление, разгромила «Сампдорию»

Футбол

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Болонья» принимала «Сампдорию» и добилась разгромной победы — 3:0.

Хозяева быстро открыли счёт — уже на 3-й минуте отличился Симоне Верди. На 23-й минуте Ибраима Мбайе удвоил преимущество «Болоньи». В конце первого тайма хозяева остались вдесятером — две жёлтые карточки за несколько минут получил Орджи Оквонкво. Несмотря на численное преимущество, гости во втором тайме пропустили ещё один мяч.

В таблице итальянского первенства «Болонья» (20 очков) располагается на седьмой строчке, «Сампдория» (26) — на шестой.

Италия - Серия А. 14-й тур
25 ноября 2017, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
3 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 – Верди – 3, 2:0 – Мбайе – 23, 3:0 – Оквонкво – 73
Удаления: Торосидис, 45+2 – нет
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