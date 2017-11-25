«Болонья», несмотря на удаление, разгромила «Сампдорию»

В матче 14-го тура итальянской Серии A «Болонья» принимала «Сампдорию» и добилась разгромной победы — 3:0.

Хозяева быстро открыли счёт — уже на 3-й минуте отличился Симоне Верди. На 23-й минуте Ибраима Мбайе удвоил преимущество «Болоньи». В конце первого тайма хозяева остались вдесятером — две жёлтые карточки за несколько минут получил Орджи Оквонкво. Несмотря на численное преимущество, гости во втором тайме пропустили ещё один мяч.

В таблице итальянского первенства «Болонья» (20 очков) располагается на седьмой строчке, «Сампдория» (26) — на шестой.