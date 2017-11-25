Нападающий «Тосно» Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных

Нападающий «Тосно» Евгений Марков заявил, что хет-трик в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» он посвящает маме и Владимиру Бесчастных, который на этой неделе покинул тренерский штаб команды. Напомним, «Тосно» в Санкт-Петербурге обыграл «Арсенал» со счётом 3:2.

«Из знаменитостей ни с кем не фотографировался. Только в Перми сфотографировался со Шведом. Может, он так на меня повлиял и я хет-трик сделал?

Считаю, для всей команды было принципиально победить, игра была важной с точки зрения турнирной таблицы. Оставшиеся матчи — с сильными соперниками, ЦСКА и «Локомотивом». Сегодня нужно было обязательно выигрывать. Лично на меня повлияли перестановки в тренерском штабе. С Бесчастных я очень тепло всегда общаюсь, он многому меня научил, много нестандартных подсказок давал. Я очень расстроился, когда узнал о его уходе из «Тосно». Сейчас постоянно нахожусь с ним на связи.

В ФНЛ у меня уже были хет-трики, но всё-таки ФНЛ и Премьер-Лига — это разные уровни. Лёгкая эйфория была в раздевалке, сейчас её уже нет. Ребята поздравили. Посвящаю этот хет-трик маме и Бесчастных. Сегодня всё-таки День матери. А почему убрали Бесчастных — это вопросы к руководству, а не ко мне», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.