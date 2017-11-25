Джорджевич: хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл у «Спартака»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал поражение от «Тосно» (2:3) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги, состоявшемся в Санкт-Петербурге, а также выразил надежду на то, что «Зенит», который владеет на него правами, обыграет «Спартак» в Москве.

«Произошло три гола «Тосно» после подачи, не успели среагировать. Марков забил три, молодец! Мы хотели выиграть, всё вроде бы было в наших руках, но не получилось. Маркова поздравили с хет-триком, пожелали удачи.

Нам нельзя расслабляться и опускать руки, в пятницу матч со «Спартаком». Нужно ещё раз обыграть сильного соперника.

Наверное, нам на руку, что «Спартак» до этого играет с «Зенитом». Посмотрим, как они подготовятся к нашему матчу. Хотел бы, чтобы в понедельник «Зенит» выиграл. Матчи в Петербурге для меня особенные, Питер и «Петровский» всегда для меня особенными будут.

Надеюсь ли я вернуться в «Зенит»? Вопрос не ко мне, посмотрим», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.