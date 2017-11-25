«Ливерпуль» — «Челси»: Мане, Фирмино и Фабрегас остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В запасе команд остались несколько игроков основного состава — Садио Мане, Роберто Фирмино и Сеск Фабрегас.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Клаван, Матип, Морено, Хендерсон, Милнер, Коутиньо, Салах, Окслейд-Чемберлен, Старридж.

Запасные: Кариус, Робертсон, Александер-Арнольд, Вейналдум, Лаллана, Мане, Фирмино.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Бакайоко, Канте, Дринкуотер, Алонсо, Азар, Мората.

Запасные: Кабальеро, Давид Луис, Рюдигер, Мозес, Виллиан, Фабрегас, Педро.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:30 мск.