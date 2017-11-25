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Парфёнов: футболисты «Тосно» сыграли за двух тренеров, вложивших в них душу

Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов выступил на пресс-конференции после победы над тульским «Арсеналом» (3:2) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Очередной искромётный матч. Важные три очка, чего уж душой кривить. Есть небольшое давление на игроков, потому что два последних матча получились не очень хорошие. Важно было вернуться к терпению, организации игры и отдаче. Мы дотерпели, футбольный бог нас вознаградил. Спасибо ребятам, они не опустили руки и до конца верили в победу.

Повлиял ли на игру уход двух тренеров из штаба? Где-то ребята и сыграли за этих двух тренеров, которые вложили в них душу. Это была такая благодарность им», — заявил Парфёнов.

Напомним, на этой неделе тренерский штаб «Тосно» покинули Владимир Бесчастных и Владимир Щербак.

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