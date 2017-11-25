ЦСКА победил «Рубин» в молодёжном первенстве и возглавил турнирную таблицу

Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Рубином» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».

Единственный гол на 33-й минуте матча забил полузащитник гостей Тимур Пухов.

ЦСКА набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу молодёжного первенства России, обойдя «Краснодар» (37), который в 18-м туре сыграет с «Уралом» завтра, 26 ноября. «Рубин» имеет в своём активе 28 баллов и располагается на пятой строчке.