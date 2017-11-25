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ЦСКА победил «Рубин» в молодёжном первенстве и возглавил турнирную таблицу

Футбол

Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Рубином» в матче 18-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».

Единственный гол на 33-й минуте матча забил полузащитник гостей Тимур Пухов.

ЦСКА набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу молодёжного первенства России, обойдя «Краснодар» (37), который в 18-м туре сыграет с «Уралом» завтра, 26 ноября. «Рубин» имеет в своём активе 28 баллов и располагается на пятой строчке.

Россия - Молодёжное первенство. 18-й тур
25 ноября 2017, суббота. 18:30 МСК
Рубин-мол.
Казань
0 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
0:1 – Пухов – 33
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