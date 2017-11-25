Слуцкий: не знаю, уволят ли меня, решение за руководством

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа с «Бристоль Сити» (2:3). «Тигры» упустили победу, ведя со счётом 2:0 после первого тайма, и не смогли выиграть в шестом подряд матче.

«Ощущаю максимальный уровень разочарования. Мы контролировали игру, но не контролировали стандартные положения и проиграли из-за этого. Очень сложно анализировать это.

Уволят ли меня? Я не знаю. Это очень болезненное время для меня. Я не разговаривал с владельцами. Когда команда не выигрывает шесть матчей, то сделать какие-то изменения — это нормальный шаг, но решение за руководством», — сказал россиянин.