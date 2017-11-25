Заболотный: пока у меня контракт с «Тосно», буду его выполнять на все 100%

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный поделился впечатлениями от матча 18-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Встреча, прошедшая сегодня в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Тосно» — 3:2. Хет-трик оформил Евгений Марков.

«Нам надо было заканчивать неудачную серию, и мотивация, конечно, была запредельной. Где-то не получалось у нас немного, но хорошо, что переломили игру, и спасибо Марику, точнее Маркову, за выход прекрасный, и поэтому, думаю, это заслуга его и команды.

Уход Бесчастных из тренерского штаба? Для нас это такая весомая перестановка, потому что он работал именно с нами и делал теорию, но руководству виднее, и я не в состоянии это комментировать. Нам ничего не говорили», — заявил Заболотный, которого спросили, готов ли он уйти зимой в другой клуб.



«Посмотрим. Время покажет. Сейчас пока рано какие-то комментарии давать по этому поводу. Всё ли устраивает в „Тосно“ сейчас? Есть финансовые трудности, и, естественно, меня это не устраивает. Всю команду это не устраивает. Моя задача — играть на поле, и пока у меня контракт с „Тосно“, я буду его выполнять на все сто процентов», — цитирует футболиста официальный сайт «Тосно».