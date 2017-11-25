«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел на шестое место в таблице РФПЛ

«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого тайма Одисе Роши сделал отличный навес на границу вратарской, где уфимцы упустили Фелипе Сампайо, который головой точно пробил в ближний угол. В начале второй половины игры Магомед Митришев сыграл в штрафную на Исмаэла, который пробил в ближнюю штангу, а на отскоке первым был Лео, головой пославший мяч в пустой створ ворот гостей. На 87-й минуте Иван Обляков качественно пробил со стандарта и отыграл один гол.

«Ахмат» набрал 25 очков и вышел на шестое место в таблице РФПЛ. «Уфа» (24) — седьмая.