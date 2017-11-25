Галактионов: не мне оценивать мою работу, оценки дают руководители «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Ожидали, что так будет складываться игра, что она будет в большей степени характерная, боевая. Порадовало, что большую часть времени мы владели территорией. Немного смазали концовку, сами себе привезли нервозность. Пропустили мяч со стандарта, прозевали игрока.

Но в то же время добыли три важных очка. В целом убедительно выглядели сегодня. Поздравляю ребят с победой.



Не мне оценивать мою работу. Оценки дают специалисты и руководители клуба. Я стараюсь честно и добросовестно выполнять свои обязанности и готовить команду от тура к туру», — заявил Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».