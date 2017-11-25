Сутормин: здорово, что забил два гола «Томи», но ещё есть над чем работать

Полузащитник астраханского «Волгаря» Алексей Сутормин, забивший два гола в матче 25-го тура ФНЛ с «Томью» (2:0), поделился впечатлениями от игры. Это была заключительная встреча для команд перед зимней паузой.



«До сегодняшнего дня мы не выигрывали на протяжении четырёх матчей, поэтому очень важно было одержать победу и уйти в отпуск с хорошим настроением. Считаю, что нам удалось создать много голевых моментов, а сами в обороне сыграли достаточно надежно. В общем, выиграли по делу. Что касается моей результативности, то, конечно, здорово, что забил два гола, однако всегда есть над чем работать. Даже в сегодняшнем матче были ещё моменты, из которых надо было выжимать максимум. В том числе мог ещё забить, но о своей личной статистике не думаю. Просто, как атакующий игрок, стараюсь в каждом матче забивать и отдавать голевые передачи, приносить как можно больше пользы команде», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».



В нынешнем чемпионате ФНЛ Сутормин забил 9 голов. Контракт футболиста с «Волгарём» истекает в конце сезона. Ранее были сообщения, что игрок входит в сферу интересов «Ростова» и чешской «Виктории».

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