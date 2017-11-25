Почеттино: в АПЛ становится сложно, когда ты пропускаешь так рано

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

«Думаю, мы разочарованы, потому что приложили много усилий. Мы пропустили гол в самом начале, поэтому они сели глубже и нам было тяжело двигать мяч. В последние 15 минут мы увеличили давление и создали много шансов, но не были хороши в завершении.

В Премьер-лиге становится сложно, когда ты пропускаешь так рано, это меняет рисунок игры. Мы пошли на риск, чтобы отыграться, и смогли не допустить много моментов у своих ворот. Но итоговый результат — 1:1, поэтому я расстроен, так как мы потеряли два очка», — цитирует аргентинца BBC.