Талалаев: на поле в Воронеже «Тамбову» пришлось играть в упрощённый футбол

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Факелом» в матче 25-го тура ФНЛ. Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Получилась очень тяжелая игра. Очки были важны обеим командам. На непростом поле пришлось играть в упрощённый футбол, хотя мы ставили задачу играть иначе. Забили гол и отдали инициативу. Нам забили ответный гол по делу, и пришлось вносить коррективы. Счёт мог измениться как в ту, так и в другую сторону. Тут сказалось индивидуальное мастерство игроков нашей команды. Хочется пожелать сопернику побед и постараться выправить непростую ситуацию», — цитирует специалиста сайт ФНЛ.