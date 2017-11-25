Швец: Галактионов — очень хороший тренер, игроки «Ахмата» его уважают и слушают

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец после победы над «Уфой» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги ответил на вопрос об исполняющем обязанности главного тренера грозненцев Михаиле Галактионове. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Мы сегодня хорошо отыграли, получилось заработать три очка. Продолжаем работать, ничего не изменилось, результаты становятся лучше, набрали семь очков в последних трёх играх, динамика позитивная. Будем продолжать так же.



Нам комфортно работать с Михаилом Галактионовым. Так же комфортно, как с Олегом Кононовым, который, к сожалению, подал в отставку. Михаил Михайлович — очень хороший тренер, мы все его уважаем, слушаем, работаем с ним, и всё у нас получается.



Что касается русских холодов после Испании, то холод чуть мешает, ещё не привык. Но я русский, поэтому всё нормально будет», — сказал Швец в эфире телеканала «Наш футбол».