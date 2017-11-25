Фанат «Лидса» помог вратарю отыграть на ноль, отдав ему свою кепку

Болельщик английского клуба «Лидс Юнайтед» помог голкиперу любимой команды, поделившись с ним кепкой по ходу выездного матча 19-го тура Чемпионшипа с «Барнсли». Встреча проходила в Барнсли на стадионе «Оаквелл» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Немецкому вратарю гостей Феликсу Видвальду солнце било в глаза и мешало следить за игрой, однако один из болельщиков предоставил игроку свою темную кепку, после чего Видвальд продолжил встречу и сумел отыграть на ноль.

Видео забавного эпизода доступно в YouTube.