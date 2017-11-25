Семак: не понравилось, что игроки «Уфы» долго привыкали к полю в Грозном

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ахмата» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Сложный матч, обидно, что пропустили гол в концовке первого тайма. Матч начали неплохо, были конструктивные атакующие действия. Во втором тайме, к сожалению, ошиблись, что привело ко второму голу в наши ворота. После этого были возможности, чтобы раньше вернуться в игру, сократив счёт. Даже после того, как забили один ответный мяч в концовке, были возможности сравнять счёт и увезти ничью. Не смогли. Естественно, расстроены поражением, которого могли избежать.

Не понравилось, что долго привыкали к полю и в плане атакующих действий сыграли ниже наших способностей», — сказал Семак.